Por dañar la infraestructura pública vinculan a proceso a Daniel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, como resultado del trabajo coordinado entre su personal operativo, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Daniel “N”, señalado por el delito de daño en las cosas culposo.

El hecho que originó la causa penal se registró el pasado 23 de agosto de 2025, cuando el imputado conducía un vehículo Nissan NP300, sobre el Boulevard Lic. Adolfo Ruiz Cortines, en dirección al poniente y por el carril central.

Al llegar al crucero con la Avenida Siglo XXI, el señalado perdió el control del vehículo, lo que provocó que se proyectara hacia su derecha, impactando con los neumáticos delanteros contra la guarnición. Posteriormente, continuó su trayectoria hasta colisionar con un macetón de concreto y con la caja de control de semáforos, ocasionando daños materiales.

Tras lo ocurrido, el conductor fue detenido razón por la que el agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes para judicializar el caso y formular la imputación en contra de Daniel “N”.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado, estableciendo además medidas cautelares.

Entre estas, se fijó la medida cautelar de garantía económica, con el objetivo de asegurar su comparecencia en el proceso y garantizar la reparación del daño. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.