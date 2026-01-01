Por fraudulento detienen a Luis

Redacción

Aguascalientes, Ags.-

Sujeto sobre el que pesaba una orden de aprehensión por el delito de fraude fue detenido por oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes en coordinación con policías preventivos del municipio de Pabellón de Arteaga.

La detención del sujeto se llevó a cabo cuando oficiales de la Policía Estatal y de la policía preventiva del municipio de Pabellón de Arteaga que elaboran bajo el esquema del mando coordinado detectaron en circulación una motocicleta de la marca Italika, en color azul, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, cuyo conductor no portaba el casco de protección, motivo por el que le indicaron el alto.

El sujeto que dijo llamarse Luis N de 32 años de edad, originario del Estado de Jalisco, de manera simultánea a la inspección preventiva que se le practicó, sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojando minutos después que dicha persona contaba con una orden de aprehensión vigente en el Estado de Aguascalientes por el delito de fraude.

Finalmente, Luis N, fue abordado a una patrulla para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.