“Por la calle de la amargura” pagos de obras oficiales a sindicato de transportistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Transportistas de materiales reciben pagos exiguos para participar en proyectos de gobierno del estado, lamentó Francisco Javier Ochoa Ortega, representante y secretario general del Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción del Estado, quien demandó más atención del Poder Ejecutivo.

“Desde gobierno, nos exigen verificaciones, para entrar a una obra nos piden aseguranza, pago del seguro del chofer. Pero en realidad, ¿cómo costeas eso si los precios que estamos cobrando están por la calle de la amargura? Lo triste es que le ponen precio al trabajo, sin consultar realmente. Lo que pedimos es piso parejo”, subrayó en entrevista.

Ochoa Ortega abundó que se ha buscado un encuentro con la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel para explicar la problemática del gremio de materialistas, sin que se haya agendado alguna reunión, para explicar la problemática que viene de sexenios pasados.

“Mientras no te pongan atención y no te voltean a ver, yo pienso que complicada. Si te escucharan y realmente entendieran tus necesidades, otra cosa sería. Pero hablo desde el sexenio de Carlos Lozano (2010-2016), a la fecha no ha habido una respuesta por parte del Gobierno del Estado para decir nuestra situación”, resaltó.

El secretario general del Sindicato de Transportistas de Materiales para Construcción recordó que en su momento, se apoyo a la actual gobernadora durante su campaña electoral de 2022.