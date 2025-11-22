Por no respetar disco de alto provoca accidente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La madrugada de este sábado aproximadamente, la Policía Vial atendió un accidente que dejó daños estimados de 50 mil pesos y sin personas lesionadas en la colonia La Fundición.

De acuerdo con el reporte, un vehículo sedán Volkswagen Golf, modelo 2017, color azul y que era conducido por Jorge de 60 años, circulaba sobre la calle Plata, en dirección de oriente a poniente por el carril central. Al llegar al cruce con Av. De la Fundición, su conductor no respetó el disco de alto y continuó su trayectoria impactando con su ángulo delantero izquierdo el ángulo delantero derecho de un vehículo sedán Dodge Stratus, modelo 1996 en color negro, conducido por Alejandro de 49 años, el cual circulaba sobre la avenida en dirección de sur a norte por el carril izquierdo.

Al lugar, acudieron paramédicos para la valoración de los involucrados, mismos que descartaron su traslado a recibir atención médica especializada, solo daños materiales. Los vehículos fueron retirados con ayuda de una grúa y trasladados a la pensión para su resguardo mientras se continúan con los trámites correspondientes.