Por robar un Oxxo vinculan a proceso a Roberto Carlos

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Carlos “N”, señalado como probable responsable del delito de Robo Calificado, en su modalidad de asalto a local comercial.

Los hechos presuntamente ocurrieron el 3 de noviembre, cuando el imputado ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en el Fraccionamiento Villas de la Cantera. Una vez dentro, presuntamente empujó a la empleada y la amagó con una navaja para despojarla de 2,000 pesos en efectivo, así como de una bolsa ecológica, para posteriormente darse a la fuga.

Tras la denuncia presentada por la parte afectada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias necesarias para identificar al sujeto, información que posteriormente fue proporcionada a la agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del señalado.

En seguimiento al mandamiento judicial, agentes de la Policía de Investigación Criminal se dieron a la tarea de ubicarlo y llevaron a cabo su cumplimentación, asegurando al imputado y poniéndolo a disposición de la juez de control para la evaluación de su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, la representación social presentó datos de prueba suficientes que permitieron a la juzgadora dictar auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Carlos “N”.

Como medidas cautelares, la juez de control impuso prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y la continuidad del procedimiento penal.

Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.