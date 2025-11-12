Por robo a Mamá Lucha, detienen a Yoselin

Redacción

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando oficiales recibieron un reporte en el que se informaba que en una tienda de autoservicio ubicada sobre Av. Gral. Mariano Escobedo y Avenida de la Convención de 1914, en el fraccionamiento Lázaro Cárdenas, se encontraba una persona del sexo femenino retirando tubos metálicos de una bodega ubicada en la parte posterior del establecimiento.

Al arribar al lugar, los oficiales ubicaron a la mujer en el sitio señalado y procedieron a su detención. En el lugar también se encontraba un testigo identificado como Mauricio, quien corroboró los hechos ante la autoridad.

La detenida identificada como Yoselin “N” de 43 años de edad, fue trasladada ante el Agente del Ministerio Público en turno, quien determinará su situación legal conforme a derecho.