Por robo al tren, detienen a José y Gerardo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos se registraron cuando policías del municipio capital realizaban recorridos de vigilancia en las vías ferroviarias al norte de la ciudad.

En el tramo de Av. Aguascalientes y cruce con Paseos de la Solidaridad, en el Desarrollo Especial El Cóbano, se percataron de la presencia de dos sujetos arriba de uno de los vagones del tren.

Dichos sospechosos se encontraban robando costales y al ser sorprendidos por las autoridades, emprendieron la huida corriendo para tratar de darse a la fuga.

De inmediato fueron interceptados por las autoridades y ante su retención, fueron asegurados diez costales de maíz.

Finalmente, se llevó a cabo la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 26 años de edad y asimismo Gerardo “N” de 34 años de edad. Ambos sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resolver su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.