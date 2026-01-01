Por ruidoso denuncian al párroco de El Encino en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Vecinos del barrio de El Encino en la zona centro de esta ciudad; molestos denunciaron ante medios informativos al párroco de la iglesia Mario Guillermo Chávez González por hostigamiento y afectaciones graves por el ruido excesivo que genera.

A través de una carta que han hecho circular a medios señalan lo siguiente:

Las y los habitantes del Barrio El Encino denunciamos públicamente la grave contaminación acústica a la que somos sometidos por el párroco Mario Guillermo Chávez González, quien realiza repiques cada 15 minutos con grabaciones de campanas en bocinas a un volumen excesivo durante 17 horas al día. Cabe señalar que el párroco no habita en la zona, por lo que él no sufre las consecuencias del ruido que impone a la comunidad.

Esta situación se ha convertido en un tormento para nuestra vida cotidiana, provocando daños permanentes a la audición, insomnio, migrañas, irritabilidad, ansiedad y otros problemas de salud en vecinas y vecinos afectados. Los adultos mayores han sido quienes más han resentido esta situación, al grado de que algunos ya se han visto obligados a mudarse para proteger su salud. Incluso las casas de asistencia de personas mayores ubicadas en la zona se han sumado a la denuncia, pues el ruido les afecta de manera directa y constante.

Una de nuestras vecinas, que enfrenta un diagnóstico de cáncer, se acercó personalmente a solicitarle un gesto de misericordia, petición a la que se han sumado más de 60 habitantes del barrio. Su respuesta, lejos de mostrar compasión, fue subir aún más el volumen de las bocinas, lo que constituye un acto de insensibilidad y hostigamiento hacia la comunidad.

También se intentó dar solución a esta situación directamente con el obispo Juan Espinoza Jiménez, sin que hasta ahora se haya brindado una respuesta efectiva.

Agradecemos a las autoridades municipales por su labor, pues ya han acudido a realizar mediciones y han sostenido reuniones con el párroco. Sin embargo, la realidad es que el ruido continúa, las peticiones han sido ignoradas por el párroco y nuestras vidas siguen viéndose gravemente deterioradas día a día.

Resulta indignante que, en lugar de escuchar y atender las legítimas peticiones de las ovejas que Dios le encomendó, el párroco insista en someter a toda la comunidad a este sufrimiento y daño.

Exigimos misericordia y una solución inmediata que garantice nuestro derecho al descanso, a la salud y a la tranquilidad que teníamos antes de la llegada de este cura.

Vecinas y vecinos del Barrio El Encino