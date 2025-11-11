Por toquetear a una adolescente detienen a Miguel en Ojocaliente 3

16 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Presunto responsable del delito de atentados al pudor en agravio de una menor de 14 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de ser denunciado por la parte afectada en calles del fraccionamiento Ojocaliente III, luego de su captura fue puesto a disposición en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Oficiales del Grupo de Atención a la Violencia de Género de la Policía Estatal atendieron el llamado que se recibió en el Servicio de Emergencias 911 de una persona de sexo femenino, la cual reportaba que su menor hija había recibido tocamientos al viajar en el camión, motivo por el que los policías acudieron a Avenida Siglo XXI esquina con avenida San Francisco de los viveros en el fraccionamiento Ojocaliente III.

En el lugar se entrevistaron con una persona de sexo femenino, que señaló a un sujeto como presunto responsable de haberle hecho tocamientos a su menor hija de 14 años cuando viajaba a bordo del autobús de pasajeros, por lo anterior los policías procedieron a detener a quien dijo responder al nombre de Miguel N de 31 años de edad.

Finalmente, el presunto responsable de atentados al pudor fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, realizando el personal de la Policía Rosa el acompañamiento en todo momento de las víctimas