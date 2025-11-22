Por violencia vinculan a proceso a “El Trompas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía del Estado de Aguascalientes realizó la detención de Junior “N”, alias “Trompas”, señalado como probable responsable de los delitos de Violencia a partir de una relación de pareja y Lesiones dolosas calificadas con ventaja, en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

De acuerdo con la denuncia presentada, el imputado presuntamente ejerció fuerza física y psicológica en diversas ocasiones contra la víctima, siendo que en el último evento le arrojó agua hirviendo en el cuerpo, provocándole lesiones de gravedad.

Estos hechos motivaron la intervención inmediata de la autoridad ministerial para salvaguardar la integridad de la afectada.

Tras la denuncia, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género inició la integración de la carpeta de investigación, recabando los datos de prueba necesarios para solicitar la intervención judicial correspondiente.

Como resultado de estas diligencias, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de Junior “N”. Elementos de la Policía de Investigación Criminal ejecutaron dicho mandato en la calle Chiapas, del Fraccionamiento México, en la ciudad de Aguascalientes, donde el señalado fue ubicado y asegurado sin incidentes.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para la realización de los trámites correspondientes y su posterior ingreso al centro penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia inicial, el Juez de Control vinculó a proceso al imputado por los delitos mencionados y determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, con el objetivo de proteger a la víctima y garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal.

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se continuarán recabando elementos para esclarecer plenamente los hechos.