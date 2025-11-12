Por violento y destroyer aprehendieron a Julián en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto sobre el que pesaba una orden de aprehensión vigente por lesiones dolosas y daño a las cosas, fue detectado en circulación a bordo de un vehículo sin placas sobre la carretera número 22.

Oficiales de la Policía Estatal de la División de Carreteras que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia detectaron sobre la carretera número 22 a la altura del kilómetro 6+000 en circulación un vehículo marca Jeep, en color rojo, sin placas de circulación, motivo por el que le indicaron a su conductor detuviera la marcha para verificar sus antecedentes.

El individuo dijo responder al nombre de Julián N de 52 años de edad, de manera simultánea a la revisión de los datos del vehículo, su nombre fue ingresado al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojando minutos después que dicha persona contaba con una orden de aprehensión vigente por lesiones dolosas y daño a las cosas emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, motivo por el que en ese momento fue asegurado.

Finalmente, Julián N fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en dónde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.