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Portero del León sufre asalto domiciliario y ataque con arma

Redacción

El guardameta suplente del Club León, Irving Martínez, fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, donde sorprendió a un grupo de delincuentes en pleno atraco e incluso esquivó un disparo a quemarropa durante una persecución.

De acuerdo con reportes publicados por el diario AM, los hechos registraron lugar cerca de las 04:00 horas de este sábado, al momento en que el futbolista —quien porta el dorsal 181 en el conjunto esmeralda— arribaba a su vivienda en compañía de su familia. Horas antes, el arquero había integrado el banquillo de suplentes en el empate 1-1 entre la Fiera y el Atlante disputado en el Estadio Azteca.

Registros de cámaras de seguridad del inmueble confirmaron que una banda integrada por al menos seis sujetos armados y con el rostro cubierto con pasamontañas había irrumpido en la propiedad aproximadamente media hora antes del regreso del deportista.

Al momento del ingreso de la familia, cinco de los asaltantes emprendieron la huida. Sin embargo, Martínez encaró a uno de los sospechosos que intentaba escapar y comenzó a perseguirlo dentro del predio. Al verse acorralado, el agresor extrajo un arma de fuego y disparó a corta distancia contra el futbolista.

A pesar de la agresión directa a quemarropa, el guardameta resultó ileso al lograr resguardarse a tiempo, momento que el delincuente aprovechó para darse a la fuga junto con sus cómplices.

Pese a la intervención del jugador, el grupo delictivo logró sustraer objetos de alto valor, entre ellos joyas y prendas de vestir. Las autoridades locales ya investigan el caso con base en el material en vídeo recabado por los sistemas de vigilancia de la zona.

Con información y foto de Marca.