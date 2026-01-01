Positivo que Marica Fest siga organizándose, pese a rechazo: Mireles

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rodrigo González Mireles, representante de Morena en el Congreso del Estado, resaltó la organización del Marica Fest en Aguascalientes, con temática de la comunidad LGTBI, pese a las negativas que se toparon desde el ayuntamiento capitalino.

“Lo del Marica Fest sí fue un no rotundo que les dieron. No es la primera vez que se hace, lleva nueve años organizándose y sólo pedían un espacio adecuado. Ellos querían en la avenida Carranza y creo que puede haber otros eventos en la misma calle”, consideró en entrevista.

Por lo pronto, González Mireles destacó que se haya dado continuidad al foro de la diversidad sexual y que pese a las limitaciones desde oficinas municipales, los organizadores mantuvieron el objetivo de llevarlo a cabo en plena Plaza de la Patria.

“Es motivo de orgullo el Marica Fest. Hay que reconocer que los compañeros resistieron y se pusieron al frente de la presidencia municipal, donde se instalaron y pusieron llevar a cabo el foro”, apuntó el diputade guinda.

Sobre los señalamientos hacia Luis Enrique García, secretario del Ayuntamiento capitalino, por presuntamente boicotear el evento, González recordó que los organizadores del Marica Fest lo hicieron público y no descartó que el rechazo partiera de más funcionario.”No creo que haya sido una sola persona, me imagino que hay más involucrados”, abundó.

El festival de la diversidad sexual se organiza durante agosto en Aguascalientes, para recordar actos de discriminación durante el año 2000 en un balneario local y de parte de la alcaldía capitalina de esa época.