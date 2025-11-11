PRD llama a no desvirtuar la marcha del 15 de noviembre: “Es por el hartazgo social”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Óscar Estrada, hizo un llamado a no desvirtuar el sentido de la marcha convocada para el próximo 15 de noviembre, al señalar que se trata de una manifestación del hartazgo ciudadano por la situación que atraviesa el país, y no por el tema de la revocación de mandato de la presidenta.

Estrada lamentó que tuviera que ocurrir el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, para que se evidenciara la crisis de seguridad que, afirmó, se viene arrastrando desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien privilegió los “abrazos” sobre los “balazos” y dio manga ancha a la delincuencia que hoy ha penetrado en todo el país.

El dirigente del PRD subrayó que su partido avala este tipo de movilizaciones, siempre y cuando se mantengan como expresiones auténticamente ciudadanas.