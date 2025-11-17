Preparan decoración navideña austera en Jesús María; prometen creatividad

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Preparan en esta demarcación na decoración navideña austera, pero apostando por la creatividad para compensar la falta de presupuesto.

El Ayuntamiento alista el encendido de la decoración para el 8 o 9 de diciembre, con la novedad de un árbol renovado que mantendrá la misma estructura, pero con forro y temática distintos.

Enrique Barba López, secretario de Servicios Públicos, admitió que trabajan con recursos limitados.

“La verdad es que en dinero no tenemos como tanto para invertir en Navidad. Lo que nos pidió el alcalde fue mucha creatividad, cosas diferentes, pero sobre todo eso, hacer con lo mismo más”, explicó.

“Es un tema que el alcalde César Ramírez nos ha pedido mucho, que con lo mismo o con menos hagamos más. Entonces sí esperen algo diferente y sobre todo con mucha creatividad. Digo, en dinero no tenemos así como para decir: ‘Vamos a invertir más’. Pero sí algo diferente”.

El encendido será en la segunda semana de diciembre.

“Entre el 8 y el 9 de diciembre vamos a encender. Lo único que les puedo adelantar es que vamos a estrenar árbol. Ya nuestros compañeros de Alumbrado están preparando algunas sorpresas”, comentó.

Barba adelantó que gran parte de los elementos serán elaborados por el propio personal municipal.

“Nos ha pedido también el alcalde lo que nos ha funcionado mucho con el tema de los sets de tomar fotografías. Queremos que las familias de Jesús María y otros municipios vengan a tomar fotografías en sets que también nos encargó que los compañeros de Alumbrado los vamos a hacer. La mayoría de lo que van a ver este diciembre va a ser elaborado por nuestros compañeros”, dijo.