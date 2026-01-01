Presa Abelardo Rodríguez registra invasión de 70% de lirio acuático y mantiene suspendida la pesca

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La presa Abelardo L. Rodríguez registra una invasión de aproximadamente 70% de lirio acuático, situación que ya ha llevado a mantener suspendida la actividad pesquera en este cuerpo de agua, informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz.

El funcionario explicó a medios informativos que el diagnóstico sobre la problemática ya está listo y actualmente se espera que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) presente las alternativas técnicas, innovaciones y experiencias que ha desarrollado en otros puntos del país.

Señaló que la recomendación del IMTA es iniciar las acciones durante la temporada de invierno, cuando se presentan mejores condiciones para intervenir la presa. Mientras tanto, se intensificará la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la asociación de usuarios y los municipios involucrados.

Armendáriz indicó que se busca implementar principalmente un tratamiento biológico, debido a que el objetivo es erradicar el lirio y evitar que vuelva a reproducirse con cada ciclo de lluvias. Precisó que otras alternativas únicamente permiten retirar o controlar temporalmente la planta.

Añadió que será necesario atender también los factores que favorecen su crecimiento, ya que los escurrimientos provenientes de comunidades, granjas y casas de campo pueden llevar nitrógeno a la presa, elemento que acelera la proliferación del lirio.

Respecto a la pesca, informó que actualmente se encuentra suspendida en la presa Abelardo L. Rodríguez y que los pescadores de la zona no mantienen actividad debido a las condiciones actuales del embalse.

El mismo modelo de atención se pretende trasladar a la presa Media Luna, en Calvillo, donde actualmente los productores realizan labores de limpieza con apoyo de lanchas, programas de empleo y herramientas. La intención es contar con un esquema más integral para ambos cuerpos de agua.

El secretario explicó que el IMTA ha recomendado analizar maquinaria especializada, como una banda con sistema de draga, mientras que también se explora la posibilidad de que el INIFAP realice adaptaciones a equipos existentes.

Finalmente, señaló que todavía no se tiene definido el presupuesto, pues el principal costo estaría relacionado con la renta de maquinaria especializada. Sin embargo, destacó que el problema es urgente y que se busca avanzar en la definición de recursos y mecanismos para comenzar los trabajos durante el invierno.