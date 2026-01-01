Presenta Tribunal de Disciplina Judicial resultados de su primer año de trabajo.

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Aguascalientes, Alicia Núñez Medina, presentó ante el Congreso del Estado el Primer Informe de Labores de este órgano, correspondiente al periodo 2025-2026, en el que destacó los avances alcanzados durante su primer año de vida institucional.

El acto contó con la presencia de las y los diputados integrantes de la LXVI Legislatura, encabezados por la Diputada Alma Hilda Medina Macías, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del propio Tribunal de Disciplina Judicial, así como Consejeras y Consejeros del Órgano de Administración Judicial.

Ante representantes de los Poderes del Estado, integrantes del Poder Judicial y de la comunidad jurídica, la Magistrada Presidenta subrayó que la creación del Tribunal representa una nueva etapa para fortalecer la confianza ciudadana, la integridad, la responsabilidad y el profesionalismo en el servicio público de impartición de justicia.

Destacó que durante este primer año se instalaron el Pleno, la Comisión de Revisión, la Comisión Resolutora, así como la Unidad Substanciadora y la Unidad de Investigación. Además, se emitieron 13 acuerdos para establecer las bases de funcionamiento del Tribunal, se implementó una metodología de trabajo y se diseñó un Plan de Trabajo con seis ejes estratégicos para orientar su consolidación institucional.

En materia de función disciplinaria, informó que se implementó un modelo institucional basado en la prevención, investigación, substanciación y resolución de los asuntos. Como resultado, se emitieron 104 acuerdos de radicación, 800 acuerdos de trámite, 401 solicitudes de información, 35 acuerdos de conclusión y archivo, así como 12 informes de responsabilidad administrativa. Asimismo, el 52 por ciento de los asuntos fue resuelto en la etapa de investigación y cuatro procedimientos se encontraban en etapa de substanciación al momento de la presentación del informe.

La Magistrada Alicia Núñez Medina destacó también la capacitación permanente de quienes integran el Tribunal, quienes acumularon más de 800 horas de formación, así como el impulso a herramientas de innovación, sistemas de indicadores, gestión documental y mecanismos de control interno.

Finalmente, refrendó el compromiso del Tribunal de Disciplina Judicial con la sociedad de Aguascalientes y señaló que su consolidación continuará con el fortalecimiento de su estructura, procedimientos, sistemas tecnológicos y mecanismos de transparencia.

“La confianza ciudadana no se decreta; se construye todos los días con decisiones responsables, actuaciones imparciales y resultados verificables”, expresó la Magistrada Presidenta al concluir su mensaje.