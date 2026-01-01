Presentan Corrida de la Insurgencia en Aguascalientes 

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Ante un Teatro Morelos lleno, fue presentado el cartel de la novena edición de la Corrida de la Insurgencia, que se celebrará el sábado 19 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en la Plaza de Toros San Marcos, de Aguascalientes.



La bellísima gala fue presidida por Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal de Aguascalientes, y por el empresario y ganadero Luis Alberto Villarreal. También estuvieron presentes Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes; los matadores Octavio García “El Payo” y Juan Pablo Sánchez; el ganadero Isaac García; la artista Isabel Garfias, y Román Revueltas, director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.



Matadores, ganaderos, empresarios, aficionados, numerosos jóvenes, artistas e intelectuales, así como representantes del mundo académico y rectores de universidades locales y regionales se dieron cita en uno de los recintos históricos y culturales más importantes de Aguascalientes para conocer los detalles de esta nueva edición.



El cartel está integrado por Octavio García “El Payo”, Juan Pablo Sánchez y el matador español Román, quienes lidiarán tres toros de Santa Inés y tres de La Asunción.



El Payo fue elegido por su jerarquía, su madurez y la belleza de su toreo. Su elegancia, profundidad y dimensión artística corresponden plenamente con la categoría de la Corrida de la Insurgencia. Autor de las faenas premiadas como las mejores de las ferias de San Marcos de 2024 y 2025, llega como un torero en plenitud y como uno de los grandes consentidos de la afición hidrocálida y de México.



Juan Pablo Sánchez se ganó este lugar en el ruedo y llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Es líder del escalafón mexicano y máximo triunfador de la Feria Nacional de San Marcos 2026. El derecho de representar a su tierra en este acontecimiento lo ha conquistado con temple, constancia y triunfos.



Román forma parte de la terna por ser uno de los toreros más importantes y verdaderos del momento en España. Su principal argumento llegó este año, cuando abrió la Puerta Grande de Las Ventas, después de cortar dos orejas a un toro de Victorino Martín, mediante una faena de enorme entrega, valor y verdad. Llegará a Aguascalientes como triunfador de San Isidro, la feria taurina más importante y exigente del mundo.



Los tres matadores fueron convocados no solamente por sus trayectorias, sino por su momento actual: tres toreros en plenitud, con personalidades y tauromaquias distintas, que vestirán el traje insurgente y asumirán la responsabilidad de escribir una nueva página en la historia de esta corrida.



En el apartado ganadero, la edición de 2026 marcará el debut de Joselito Adame como criador de bravo con la ganadería de La Asunción. Su presentación tendrá un significado especial, pues el matador de Aguascalientes fue uno de quienes creyeron en este concepto desde su primera edición. Diez años después, regresará a la Insurgencia desde una nueva responsabilidad y con la ilusión de presentarse ante su tierra como ganadero.



También participará Santa Inés, propiedad de Isaac García, ganadería que durante la edición anterior ofreció una extraordinaria tarde y que volverá con el compromiso de estar nuevamente a la altura de este acontecimiento.



La Corrida de la Insurgencia volverá a reunir la tauromaquia con la historia, la música, la pintura, la indumentaria y las demás expresiones artísticas. En esta ocasión, Isabel Garfias será la encargada de intervenir artísticamente la Plaza de Toros San Marcos. Su obra, caracterizada por una voz propia, sensible y vigorosa, será parte fundamental de la identidad visual del festejo.



La musicalización estará nuevamente a cargo de la extraordinaria Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección de Román Revueltas. Desde 2023, su participación transformó la corrida en una verdadera ópera taurina y permitió que la insurgencia evolucionara, innovara y elevara artísticamente su concepto integral.



Durante la gala también se recordó que la Corrida de la Insurgencia nació hace diez años como un concepto mexicano con identidad propia, capaz de reunir la historia del movimiento independentista, la tauromaquia y las bellas artes en un mismo acontecimiento. Desde entonces, se ha distinguido por la autenticidad de su propuesta, la belleza de su producción y el cuidado de cada uno de sus detalles.



La corrida se realizará a beneficio del DIF Estatal de Aguascalientes y la utilidad íntegra del festejo será destinada a respaldar la labor que esta institución realiza en favor de las familias y las personas que más lo necesitan.



La presentación confirmó que la Corrida de la Insurgencia no es solamente uno de los acontecimientos taurinos más importantes de México y del continente, sino una celebración de la historia, la libertad, la identidad, la cultura y la solidaridad.