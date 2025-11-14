Preside Leo Montañez reunión para fortalecer apoyo a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal, Leo Montañez presidió la primera reunión de trabajo de las y los síndicos de los 11 municipios del estado de Aguascalientes con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, así como de sus familiares que radican en Aguascalientes.

En su intervención la síndica procuradora, Yadira Azucena Salas Aguilar dijo que en esta reunión se realizarían los trabajos pertinentes entre los síndicos de los ayuntamientos y la Oficina de Pasaportes en Aguascalientes para la homologación de criterios para la certificación de documentos para peticiones de pensiones alimenticias internacionales.

Jorge Medrano Delgado, subdirector de la Oficina de Pasaportes en Aguascalientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la voluntad y disposición de las autoridades municipales para la cooperación continúa para abordar de manera efectiva las necesidades de nuestros connacionales.

En la reunión estuvieron presentes autoridades de Gobierno del Estado, de la Oficina de Pasaportes en Aguascalientes, así como las y los síndicos de los 11 municipios del Estado.