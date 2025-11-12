Presidenta debe cumplir con su promesa de eliminar Usicamm: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno federal debe cumplir con su promesa a docentes para que desaparezca la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), señaló la diputada Lucía de Leòn Ursúa, presidenta de la comisión de Educación en el Congreso del Estado.

“Fue uno de los compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, que no ha cumplido y que los docentes están esperando que cumpla, pues si se comprometió a retirarlo, debe de cumplirles. Es un tema que viene desde hace años, desde la administración pasado y que no se ha cumplido”, comentó la legisladora por el PRI.

– ¿El llamado es a que se cumpla?

– Sì, pues fue un compromiso que hizo la presidenta.

La Usicamm fue creada durante el pasado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de evitar la venta de plazas, pero nunca convenció al gremio magisterial y la actual administración federal había previsto desaparecer; sin confirmarse a la fecha.

Aunque recordó que se trata de un tema federal, de León Ursúa hizo hincapié que también ha sido una queja permanente de la Sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representación local del gremio, que ha advertido algunas otras ofertas y que siguen pendientes desde la Federación.

“Hay que recordar que también la presidencia les prometió mejores sueldos a los maestros y es algo que debe de cumplir”, puntualizó la diputada tricolor.