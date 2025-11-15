Presume Tránsito de Aguascalientes que sus agentes son bien portados

16 C
15 noviembre, 2025
Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- En lo que va de 2025, autoridades municipales sólo mantienen abierta una investigación por un presunto caso en el que un agente de vialidad habría solicitado “mordida”, pese a que durante el año han recibido diversas quejas que no avanzaron porque los denunciantes dejaron de darles seguimiento.

“Bien, nos han llegado quejas, pero por alguna u otra manera la gente ya no le da seguimiento a las mismas. Obviamente lo mandamos a la dependencia correspondiente, que es ya sea Asuntos Internos o la propia Fiscalía en caso de que lo consideren como abuso de autoridad, y ya no regresan”, explicó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad.

El funcionario confirmó que actualmente solo hay un caso en investigación por presunto acto de corrupción. El expediente corresponde a una denuncia directa. 

“Una persona vino aquí precisamente a quejarse de que había sido objeto de una extorsión. Es el único y sigue todavía en la investigación de las denuncias”.