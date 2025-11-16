Presunto piloto de Julión es detenido en Honduras. Cantante desmiente

18 C
Redacción

Elementos de la Policía Nacional de Honduras dieron a conocer la detención de una persona mexicana que, trascendió, labora como piloto privado del cantante mexicano Julión Álvarez y quien recién se presentó en ese país.

La detención se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, con un ciudadano mexicano, de acuerdo a algunos reportes originario de Guadalajara, y que presuntamente tenía una alerta roja vinculado a tráfico de sustancias prohibidas.

En tanto, el cantante mexicano, que ofreció un concierto en la capital hondureña, desmintió en Instagram cualquier vinculo con la persona detenida. 

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano”, señaló Álvarez en su red social.

Con información de El Financiero.