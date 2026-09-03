Prevalece posibilidad de chubascos para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Prevalece la posibilidad de intervalos de chubascos para Aguascalientes durante el transcurso de éste jueves, de acuerdo al pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

De igual manera, se contempla el registro de rachas de viento de 30 hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la entidad. También se mantendrá la ola de calor, con temperaturas que pudieran ubicarse arriba de los 30 grados; particularmente en la zona suroeste de nuestra entidad.

A nivel nacional, se prevén lluvias intensas para Baja California Sur, además de precipitaciones pluviales considerables en algunas entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco,