Prevén frío extremo en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El termómetro descenderá nuevamente en Aguascalientes este jueves, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados Celsius en zonas altas del estado, donde se prevén heladas durante las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el amanecer será especialmente gélido en las partes serranas, con ambiente muy frío y formación de escarcha, mientras que en el resto del territorio estatal se mantendrá un clima frío por la mañana y templado a cálido hacia la tarde.

De acuerdo con el pronóstico para la Mesa del Norte, que incluye a Aguascalientes, se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias a lo largo de la jornada. El viento soplará del este y noreste a velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.