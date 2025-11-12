Prevén heladas y amanecer gélido en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este miércoles un amanecer con temperaturas de entre -5 y 0 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte heladas en zonas serranas del estado.

El frente frío y la masa de aire que lo impulsa mantendrán un ambiente muy frío, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en la región.

Durante las primeras horas del día, las condiciones serán propicias para la formación de escarcha, especialmente en áreas altas del norte y oriente del territorio estatal.

El organismo detalló que la Mesa del Norte presentará un ambiente gélido en las sierras de Chihuahua y Durango, y frío a muy frío en la mayor parte de los estados que la integran, entre ellos Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Para la tarde, se prevé un cambio significativo con ambiente cálido y cielo mayormente despejado, aunque persistirá el contraste térmico entre el día y la noche.