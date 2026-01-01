Prevén lluvias fuertes para septiembre y octubre; PC refuerza prevención

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Coordinador Estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, informó que Aguascalientes requiere que continúen las lluvias para favorecer al sector agrícola y adelantó que se esperan precipitaciones fuertes durante septiembre y octubre, similares a las registradas en junio.

El funcionario señaló que, ante este pronóstico, ya se trabaja de manera preventiva con los municipios para limpiar cauces, alcantarillas y puntos que resultaron afectados durante las lluvias recientes, además de revisar las zonas donde se presentaron daños.

Muñoz de León explicó que en la colonia Constitución, una de las zonas con mayores afectaciones, ya se abrió el cauce y se retiraron algunas losas de cemento que contribuyeron a generar problemas durante las precipitaciones.

En el fraccionamiento Constitución, agregó, continúan las labores de limpieza, aunque se han encontrado llantas de gran tamaño que dificultan su retiro.

El Coordinador Estatal de Protección Civil destacó que el objetivo es identificar y atender previamente los puntos vulnerables para evitar que las próximas lluvias provoquen afectaciones similares.