Prevén lluvias y vientos fuertes para Aguascalientes este sábado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este sábado se pronostican lluvias fuertes en Aguascalientes, acompañadas de condiciones de viento que podrían alcanzar rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte vespertino del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico contempla además temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius para el estado, por lo que se mantendrá un ambiente caluroso durante la tarde.

Las autoridades meteorológicas advierten que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente durante las precipitaciones.

Asimismo, se pide mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil, además de evitar permanecer cerca de estructuras que pudieran representar un riesgo ante los fuertes vientos.