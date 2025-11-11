Prevén mañana gélida y cielo despejado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El amanecer de este martes traerá temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius en Aguascalientes, producto de los efectos del frente frío número 13 y la masa de aire ártico que lo acompaña.

El fenómeno mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas al amanecer en zonas serranas.

En la entidad, las condiciones del tiempo estarán dominadas por cielo despejado y ausencia de lluvias, aunque durante la madrugada y primeras horas del día se prevé un ambiente gélido en las zonas altas y periféricas. Conforme avance la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar valores templados a cálidos por la tarde.

El pronóstico regional para la Mesa del Norte indica que las heladas más intensas se concentrarán en sierras de Chihuahua y Durango, pero también se esperan mañanas frías en estados como San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

En Aguascalientes, el cielo despejado favorecerá la pérdida de calor durante la noche, por lo que se recomienda a la población protegerse de las bajas temperaturas y abrigar especialmente a niños y adultos mayores.