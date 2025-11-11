15 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Muere hombre aplastado por su camioneta en Calvillo, Aguascalientes

Ambientalistas exigen ser incluidos en el plan de manejo de…

Fiscalía descarta amenazas del crimen organizado contra alcaldes de Aguascalientes 

Confirma Turismo nueva ruta aérea Aguascalientes-Mazatlán 

Accidentes en casa con menores de edad disminuyen hasta en…

¿De qué murieron más los aguascalentenses en 2024?

Mayoría de municipios de Aguascalientes sigue sin cumplir en regulación…

Alistan operativo de cierres de calles por tianguis navideño en…

Elección de nuevo ombudsperson recibirá propuestas de izquierda o derecha…

Calvillo, principal municipio de Aguascalientes con migración a EEUU: INM

Prevén mañana gélida y cielo despejado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El amanecer de este martes traerá temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius en Aguascalientes, producto de los efectos del frente frío número 13 y la masa de aire ártico que lo acompaña.

El fenómeno mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas al amanecer en zonas serranas.

En la entidad, las condiciones del tiempo estarán dominadas por cielo despejado y ausencia de lluvias, aunque durante la madrugada y primeras horas del día se prevé un ambiente gélido en las zonas altas y periféricas. Conforme avance la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar valores templados a cálidos por la tarde.

El pronóstico regional para la Mesa del Norte indica que las heladas más intensas se concentrarán en sierras de Chihuahua y Durango, pero también se esperan mañanas frías en estados como San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

En Aguascalientes, el cielo despejado favorecerá la pérdida de calor durante la noche, por lo que se recomienda a la población protegerse de las bajas temperaturas y abrigar especialmente a niños y adultos mayores.