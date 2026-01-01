Prevén que seguirán las lluvias fuertes en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este miércoles chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El reporte para la Mesa del Norte advierte que durante la mañana se prevé un ambiente fresco a templado, mientras que en las sierras se presentará frío.

Para la tarde, el clima será cálido a caluroso, con viento de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la región, incluido Aguascalientes.

En estados vecinos, como San Luis Potosí, se esperan lluvias intensas en la zona oriente, mientras que en Durango las precipitaciones serán muy fuertes y en Zacatecas y Nuevo León también se prevén lluvias de consideración. Estas condiciones extenderán la alerta en toda la zona norte del país.