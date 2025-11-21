Prevén repunte de hasta 30% en transporte foráneo y turístico por temporada decembrina

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El sector transporte en la entidad se alista para uno de los periodos con mayor movimiento del año. De acuerdo con Oscar Román Garay, presidente del Clúster del Transporte, durante las próximas vacaciones decembrinas se proyecta un incremento de entre 25 y 30 por ciento en el flujo de pasajeros, una tendencia similar a la registrada el año pasado.

Román Garay señaló en entrevista colectiva que las líneas foráneas y de turismo ya implementan ajustes operativos para cubrir la demanda que suele intensificarse comenzando diciembre.

Explicó que, pese al incremento esperado, la Central Camionera cuenta con la capacidad suficiente para atender el volumen de viajeros que se desplaza durante estas fechas.

Entre los destinos más solicitados para esta temporada se encuentran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, rutas que tradicionalmente concentran la mayor afluencia durante el fin de año.

El representante del Clúster afirmó que el sector se mantiene preparado para garantizar traslados seguros y eficientes ante el repunte de usuarios.