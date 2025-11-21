17.2 C
Aguascalientes
21 noviembre, 2025
Tendencias

UCI permitirá usar ruedas de 32 pulgadas en carreras de…

Buscan homologar prestaciones para trabajadores del estado y municipios en…

Sutema investiga denuncia de acoso en dependencia pública de Aguascalientes

Canelo Álvarez quiere revancha contra Crawford

(Video) Xiomara se quedó de golpe sin sus 2 amores…

Se instalan cerca de 70 ambulantes por temporada navideña en…

Impulsan en Aguascalientes ley estatal de justicia cívica

Hackers internacionales atacan a la fiscalía de Guanajuato y filtran…

Defiende PRD aprobación de cuentas públicas de gobierno y ayuntamientos

Alista Municipio operativo “Cometa” contra venta de pirotecnia

Prevén repunte de hasta 30% en transporte foráneo y turístico por temporada decembrina

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El sector transporte en la entidad se alista para uno de los periodos con mayor movimiento del año. De acuerdo con Oscar Román Garay, presidente del Clúster del Transporte, durante las próximas vacaciones decembrinas se proyecta un incremento de entre 25 y 30 por ciento en el flujo de pasajeros, una tendencia similar a la registrada el año pasado.

Román Garay señaló en entrevista colectiva que las líneas foráneas y de turismo ya implementan ajustes operativos para cubrir la demanda que suele intensificarse comenzando diciembre. 

Explicó que, pese al incremento esperado, la Central Camionera cuenta con la capacidad suficiente para atender el volumen de viajeros que se desplaza durante estas fechas.

Entre los destinos más solicitados para esta temporada se encuentran la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, rutas que tradicionalmente concentran la mayor afluencia durante el fin de año. 

El representante del Clúster afirmó que el sector se mantiene preparado para garantizar traslados seguros y eficientes ante el repunte de usuarios.