PRI debe dejar disputas internas por “migajas”, señala Gregorio Zamarripa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El exalcalde priista de Jesús María, Gregorio Zamarripa, aseguró que no tuvo ningún “gallo” dentro del PRI para el proceso político reciente, al considerar que los principales perfiles pertenecen al mismo grupo político, por lo que descartó inclinarse por alguno de ellos.

Zamarripa señaló que las disputas internas dentro del partido terminan generándose por posiciones y “migajas”, situación que, dijo, resulta lamentable y refleja la falta de madurez política que existe en México.

El también exdiputado recordó que el PRI le abrió las puertas en 2007, periodo en el que fue alcalde, diputado y diputado federal electo, además de participar en la campaña presidencial de 2012. Sin embargo, aclaró que actualmente se encuentra separado de las actividades partidistas.

Consideró que el PRI enfrenta el reto de renovarse y dejar atrás viejas prácticas, pues de no hacerlo podría convertirse en una fuerza política pequeña que eventualmente tenga un papel de partido “bisagra”.

Finalmente, hizo un llamado a los priistas y al resto de los partidos a actuar con mayor congruencia y madurez política, al advertir que las nuevas generaciones están observando las prácticas y conflictos de quienes actualmente participan en la política.