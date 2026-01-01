“Primero los árboles”: Rodríguez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aldo Axel Rodríguez Benítez, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, expresó que “está primero para cuidar los árboles”, con respecto al tema de la tala masiva de zonas arboladas en Aguascalientes.

En entrevista colectiva explicó, que para se dé el derrumbe de un árbol, se lleva a cabo una inspección y así verificar el daño infraestructural o en la vida del ciudadano que pueda estar ocasionando, sin embargo, para proyectos habitacionales y desarrollos inmobiliarios el SEMADESU es el “último eslabón”, para hacer la revisión y de tener posibilidad hacer cambios en los planos.

En el caso de darse alguna acción de tala ilegal, se aplica una sanción de compensación ambiental para que quien sea castigado siembre de 3 a 5 árboles, evaluando tamaño, años y tronco.

Acto seguido reconoció no contar con una cifra exacta de tala en superficies forestales, empero destacó se ha mantenido en proceso campañas de reforestación en La Pona y en el Bosque de Cobos.

Tocante a la superficie de “La Pona” el secretario de Medio Ambiente municipal, comentó que se están realizando estudios cuyos resultados se esperan en 3 o 4 meses y así certificar esa zona como área natural protegida o bosque urbano de ser así la protección a esta disminuiría.