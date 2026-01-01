Productos de Aguascalientes se expondrán en Gourmet Show 2026

Un total de 10 empresas de Aguascalientes dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas tendrán la oportunidad de exponer sus productos en el Gourmet Show 2026, uno de los encuentros especializados más importantes del país que reúne a productores y compradores profesionales, como chefs, restauranteros y hoteleros, así como a consumidores finales y representantes de diversos canales de comercialización.

El evento se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre en el World Trade Center en la Ciudad de México y representa una oportunidad para que las empresas locales presenten sus productos ante compradores especializados, fortalezcan su presencia de marca y establezcan nuevos vínculos comerciales.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), destacó que la participación de las empresas locales permitirá ampliar la promoción de los productos Hecho en Aguascalientes, además de generar oportunidades para incrementar sus ventas y acceder a nuevos canales de distribución.

Explicó que en esta plataforma de negocios y experiencia gastronómica participan productores artesanales, marcas premium, casas vinícolas, destilerías, importadores y distribuidores internacionales.

Detalló que dentro de los principales productos que ahí se exponen destacan conservas, mermeladas, vinos, destilados, quesos, carnes frías, chocolates, dulces, y productos de repostería, entre muchos otros, con el objetivo de impulsar su posicionamiento y facilitar el contacto con compradores interesados en productos de calidad.

Dijo que las empresas de Aguascalientes que asistirán a este importante evento se dedican a la producción de miel, vino, quesos, salsas, aderezos, chocolates, snacks premium y mezcal.

“Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Sedecyt, busca fortalecer el impulso a las empresas locales y generar nuevas oportunidades para que los productos elaborados en Aguascalientes lleguen a más consumidores y mercados”, concluyó Garza de Vega.