Programan mantenimiento a pasos a desnivel de Aguascalientes para 2026

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital alista una revisión estructural y trabajos de mantenimiento en al menos tres pasos a desnivel para 2026, con prioridad en el ubicado en Segundo Anillo y Alameda, debido a la vibración constante provocada por el tránsito de carga pesada.

Miguel Ángel Huizar Botello, secretario de Obras Públicas, adelantó que ese punto será el primero en intervenir.

“Ya en el 2026 tenemos el de Segundo Anillo y Alameda. Ese iniciaremos con una revisión también, puesto que tiene mucha vibración con la carga pesada e iniciaremos con esos trabajos de monitoreo. Entonces, ahorita vamos a ir sobre el de Segundo Anillo y Alameda para el 2026”, dijo.

El plan municipal incluye también la rehabilitación de los dos pasos a desnivel consecutivos ubicados en Primer Anillo, cerca del Colegio Mendel, al oriente de la ciudad.

“Y también el mantenimiento a los que están en Primer Anillo ahí por el Mendel. Ahí son dos continuos. Ahí les vamos a dar mantenimiento también. Creo que una de las juntas también ya presenta problemas”, señaló.