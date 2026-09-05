Promueve Justicia Cívica de Jesús María la conciliación para resolver conflictos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de Justicia Cívica, logró un acuerdo para reparar los daños ocasionados a ocho vehículos de vecinos de San Antonio de los Horcones, luego de que cuatro adultos y dos adolescentes de la colonia Chichimeco fueran identificados como responsables de los hechos.

El presidente municipal, César Medina, destacó que la colaboración de los vecinos permitió aportar información para esclarecer lo ocurrido y, con la intervención de Justicia Cívica, establecer un convenio para que los daños fueran reparados de manera pronta, evitando que el conflicto escalara.

Durante el encuentro, los afectados reconocieron la atención de las autoridades y la disposición de las personas involucradas para llegar a un acuerdo. César Medina señaló que este caso demuestra que, mediante el diálogo, la mediación y la justicia restaurativa, es posible reparar los daños, generar un aprendizaje y evitar ciclos de confrontación y represalias entre vecino