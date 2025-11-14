Pronostican heladas en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este viernes un amanecer frío, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en sus zonas serranas, de acuerdo con el pronóstico regional.

El descenso se acompañará de heladas en áreas elevadas, principalmente al norte y oriente del estado, donde se espera el mayor impacto del aire continental que domina la Mesa del Norte.

El reporte anticipa cielo despejado durante la mañana y un ambiente que irá de frío a muy frío en toda la región norte del País, incluido Aguascalientes. En estados vecinos como Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí también se prevén heladas, mientras que Chihuahua y Durango registrarán condiciones gélidas en sus zonas altas.

Hacia la tarde, el clima cambiará a condiciones templadas a cálidas, sin probabilidad de lluvia para Aguascalientes.

El viento será otro factor a considerar: en Aguascalientes habrá rachas de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente en áreas abiertas y caminos carreteros.