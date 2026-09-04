Propone Congreso instalar semáforos auditivos para personas invidentes

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, que encabeza la diputada Alma Hilda Medina Macías, en el apartado de asuntos generales la legisladora Nancy Gutiérrez Ruvalcaba puso a consideración una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objeto de que se establezca la obligación de instalar, reparar y brindar mantenimiento a los dispositivos que emiten señales auditivas en los semáforos, para así facilitar la circulación segura de peatones que padecen alguna discapacidad o debilidad visual.

Al respecto, la legisladora Gutiérrez Ruvalcaba dio a conocer que esta iniciativa tuvo su origen luego de realizar un recorrido por colonias del distrito al que representa, pues al visitar el domicilio de una señora que es invidente, “me manifestó la dificultad a la que se enfrenta por la falta de estos dispositivos que dejaron de funcionar y ya no fueron reparados”.

Nancy Gutiérrez indicó que el ordenamiento actual no contempla la obligación de reponer o darle mantenimiento a estos semáforos peatonales, afectando así a una gran parte de esta población en situación de vulnerabilidad.

Afirmó que su iniciativa no solo promueve acceso a la movilidad, sino que lo garantiza, además de que le otorga atribuciones a los Municipios para que hagan lo necesario y pongan en funcionamiento este tipo de semáforos.

En otro tema, fue turno para la diputada Yaszú Muñoz Márquez, quien al hacer uso de la voz, expresó un posicionamiento en relación a la visita a Aguascalientes que hoy hará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Muñoz Márquez resaltó que “a la presidenta la acompañan grandes resultados en materia social, de seguridad, educación y economía, pues en la actualidad son más de 40 millones de mexicanas y mexicanos que son beneficiarios de los programas del bienestar, apoyos que les permiten cubrir sus necesidades básicas”.

Asimismo, la legisladora Yaszú Muñoz expresó su orgullo porque una mujer, por primera vez en su historia, conduce las riendas de México, y de quien dijo, es una mandataria que vela por “los derechos de las minorías y de los más pobres”.

En seguida, la mesa directiva de la Diputación Permanente informó que el Proyecto de Decreto a través del cual se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para reconocer a Villa Juárez como el Municipio #12, fue aprobado por diez de los once municipios, siendo Rincón de Romos el único Cabildo que rechazó el documento.

Así, la presidenta de la Diputación Permanente, legisladora Alma Hilda Medina Macías, procedió con la clausura de los trabajos de la presente sesión al tiempo que convocó a sus compañeras legisladoras a realizar la siguiente asamblea ordinaria en la fecha, lugar y horario que se notifique por parte de la Secretaría General.