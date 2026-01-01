Proponen nuevo impuesto a videojuegos violentos en 2026

Redacción

El Gobierno federal planteó aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a la venta y descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, incluidos los adquiridos en formato físico o a través de servicios digitales, incluso de empresas extranjeras sin presencia en el país.

La propuesta fue entregada la noche del lunes a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 2026. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el objetivo es inhibir el consumo de títulos clasificados como C y D, considerados no aptos para menores de edad.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa al señalar que se trata de una medida preventiva. “No tiene la finalidad de prohibir su adquisición, sino de ser un instrumento que cumple con una función inhibitoria en su consumo”, subrayó en el documento.

El proyecto destaca que, pese a las restricciones por clasificación, niñas y adolescentes acceden con facilidad a este tipo de videojuegos mediante plataformas digitales. “Pese a lo anterior, en México los videojuegos con las clasificaciones C y D se juegan con éxito entre niños y adolescentes, quienes los obtienen a través de medios digitales, acceso y descargas, superando el control que los adultos ejercen sobre el uso de éstos”, señala la exposición de motivos.

La medida se respalda en un estudio de The Competitive Intelligence Unit, según el cual los géneros más jugados en México son acción/aventura, estrategias y disparos, y cuatro de los cinco títulos más demandados desde 2021 pertenecen a la categoría de violencia. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 detalla que 26% de los gamers juega títulos de disparos y 25% de peleas; en niñas y niños, 17% consume disparos y 26% peleas.

En el plano legal, se plantea modificar el artículo 2 de la Ley del IEPS para gravar este tipo de videojuegos y adicionar el artículo 5-A BIS, que obligaría a las plataformas digitales a retener el impuesto. También se incluiría un nuevo artículo 20-A, que impone a proveedores extranjeros la obligación de registrarse ante el SAT, designar representante legal y reportar información de sus usuarios.

Hacienda estima que en su primer año de aplicación el gravamen podría recaudar 183 millones de pesos. La exposición de motivos añade que la medida busca no sólo recaudar, sino “internalizar los costos a la salud asociados a su consumo” y fomentar un consumo más informado.