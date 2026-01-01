Protección Civil Municipal proyecta nueva base de operaciones al poniente de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Coordinador de Protección Civil Municipal, Gabino Vázquez, informó que se proyecta establecer una nueva base de operaciones en la zona poniente de Aguascalientes, con la finalidad de fortalecer la atención de emergencias y reducir los tiempos de respuesta.

Explicó que actualmente se cuenta con una subestación en Villas, además de puntos de operación en el norte, cerca del límite municipal, y en la zona sur, particularmente en el área industrial. A estas acciones se sumaría una nueva base en el poniente, cuya puesta en funcionamiento podría concretarse a finales de este año o principios de 2027.

Gabino Vázquez señaló a medios informativos que la ampliación de la cobertura permitirá disminuir los tiempos y riesgos durante los desplazamientos de los cuerpos de emergencia, tanto para el personal que acude a atender los servicios como para la población que requiere auxilio.

Destacó que este esquema también se ha fortalecido gracias a la coordinación entre las autoridades, los cuerpos de emergencia y la ciudadanía, lo que permite facilitar el paso de las unidades durante la atención de emergencias.