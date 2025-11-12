Proyectan nuevo vuelo Aguascalientes–CDMX para frenar tarifas elevadas de Aeroméxico

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el incremento de los precios en los boletos de avión entre Aguascalientes y la Ciudad de México que han llegado a alcanzar hasta 15 o 17 mil pesos por viaje redondo, el Gobierno del Estado busca generar competencia en la ruta.

El secretario de Turismo, Mauricio González, informó en entrevista colectiva que se mantienen negociaciones con la aerolínea Viva Aerobus para establecer un nuevo vuelo desde Aguascalientes hacia la capital del país, posiblemente con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El funcionario destacó que esta alternativa permitiría regular el mercado y ofrecer opciones más accesibles a los usuarios, pues actualmente Aeroméxico opera como la única opción directa, situación que ha derivado en tarifas consideradas excesivas.

González subrayó la urgencia de contar con una ruta adicional, no solo para impulsar la conectividad, sino también para garantizar precios más justos y competitivos para los viajeros, por lo que se concretarse las negociaciones el vuelo podría operar el año entrante.