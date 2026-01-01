Proyectan presencia de hasta 20 mil personas diarias al Festival de Calaveras 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Turismo, Mauricio González, estimó la asistencia promedio diario al Festival de Calaveras de hasta 20 mil personas.

Informó sobre las fechas oficiales del evento que será del 24 de octubre al 2 de noviembre, teniendo ahora como sede el perímetro ferial.

Adelantó a comunicadores que lo abordaron en entrevista el Foro Trece que en esta edición el desfile de calaveras se reinventará y cambiará de fecha al primero de noviembre, buscando atraer turismo foráneo.

“El desfile seguirá igual realizándose por las calles del centro, pero lo que si les puedo adelantar es que se la meterá más producción para hacerlo más vistoso”.

Este año la edición del Festival de Calaveras será enfocada a resaltar la imagen de Guadalupe Posada como creador de la Katrina, oriundo de Aguascalientes.

Finamente, habló de que se hará una promoción nacional del Festival de Calaveras. buscando que crezca en cuanto al número de visitantes.