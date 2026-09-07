Puebla: Cae alcalde de Morena por huachicol y secuestro

Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac “N”, tras la puesta en marcha de una amplia intervención federal denominada Operativo Enjambre.

Las aprehensiones se concretaron este lunes como resultado de 23 órdenes de cateo ejecutadas de forma simultánea en el municipio de Esperanza por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC, respaldados por labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades del gobierno estatal.

Cae red criminal ligada al robo de carga y extorsión

De acuerdo con el informe oficial, el operativo dejó un saldo global de nueve personas detenidas, a quienes se les vincula con una estructura delictiva dedicada al robo de autotransporte de carga, secuestro, extorsión y otros delitos de alto impacto sobre la autopista Puebla–Veracruz.

Entre los asegurados destacan tres servidores y exservidores públicos de la demarcación:

Isaac “N”: Presidente municipal de Esperanza (postulado por Morena).

Presidente municipal de Esperanza (postulado por Morena). Manuel “N”: Hermano del edil.

Hermano del edil. Abigail “N”: Exdirectora de Seguridad Pública municipal.

De manera paralela, las fuerzas federales cumplimentaron la aprehensión de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, imputado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Decomiso de armamento de alto poder

Durante las incursiones tácticas en los inmuebles cateados, las autoridades aseguraron un arsenal y equipo táctico de uso exclusivo:

35 armas de fuego , entre las que destacan dos fusiles de alta precisión calibre .50 (Barrett).

, entre las que destacan dos fusiles de alta precisión calibre .50 (Barrett). 52 cargadores para diversos calibres.

para diversos calibres. 11 vehículos , de los cuales cuatro cuentan con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal equipado con torreta.

, de los cuales cuatro cuentan con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal equipado con torreta. Un dron de vigilancia, un inhibidor de señal (jammer) y múltiple indumentaria táctica.

Las personas detenidas y el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

Con información de El Informador.

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