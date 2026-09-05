Puente de Margaritas, Jesús María superará los mil 200 mdp: Medina

Ikuaclanetzi Cardona González

Aguascalientes, Ags.- El proyecto para construir un puente elevado que conectará Margaritas Oriente con Margaritas Centro contempla una inversión superior a los mil 200 millones de pesos y se prevé que su construcción comience entre octubre de 2026 y los primeros meses de 2027, informó el presidente municipal de Jesús María, César Medina.

El anuncio fue realizado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a esta ciudad, donde adelantó que la obra comenzaría en ese periodo.

De acuerdo con Medina, el proyecto responde a una solicitud ciudadana de habitantes de Margaritas que ha sido planteada durante más de 30 años.

El alcalde explicó que la intervención se desarrollará en dos etapas.

La primera contempla la construcción de dos retornos tipo herradura sobre la carretera 45 Norte, mientras que la segunda corresponde al puente elevado que permitirá conectar las zonas de Margaritas Oriente y Margaritas Centro.

Los dos retornos, señaló, tienen como objetivo reducir los riesgos derivados de los cruces vehiculares en esta zona, donde confluyen áreas habitacionales e industriales.

Actualmente, explicó, que algunos conductores deben utilizar retornos ubicados a la altura de Farmacia Guadalajara y de las naves industriales.

Más adelante el edil chicahual, recordó que este proyecto no es reciente, ya que el estudio correspondiente fue elaborado hace más de una década y posteriormente fue socializado y presentado ante la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La inversión estimada para las dos etapas será superior a los mil 200 millones de pesos, con una participación compartida entre los gobiernos federal y estatal, a partes iguales.

El presidente municipal destacó que la zona donde se proyecta la obra registra una alta incidencia de accidentes.

Estimó que durante lo que va de 2026 se han registrado más de 80 accidentes en este tramo de la 45 Norte, algunos de ellos con consecuencias fatales.

De acuerdo con el municípe en el mismo periodo se habrían registrado entre ocho y 10 fallecimientos derivados de accidentes en este punto.

Además de reducir los riesgos para quienes circulan por la zona, dijo que la obra podría disminuir las afectaciones a la circulación cuando ocurre un accidente, particularmente por tratarse de una carretera utilizada para el traslado de mercancías hacia distintos puntos del estado.

La construcción implicará además una estrategia para mantener parcialmente abierta la 45 Norte durante los trabajos.

A su vez detalló que se coordinarán las obras con la Secretaría de Obras Públicas del Estado para establecer rutas alternas y evitar el cierre simultáneo de ambos sentidos de circulación.

El proyecto tendría un periodo de ejecución de al menos un año, aunque el presidente municipal indicó que el tiempo dependerá de las fechas y condiciones en que comiencen los trabajos.