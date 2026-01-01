Quieren una iglesia callada antes de elecciones, acusa obispo de Aguascalientes

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30 agosto, 2026
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Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  El obispo Juan Espinoza Jiménez defendió el derecho del alto clero para externar sus puntos de vista, previo al proceso electoral del siguiente año cuando se renovarán numerosos cargos públicos en Aguascalientes.

“A los laicos les toca ser iglesia, su compromiso social es urgente. Sobretodo en estos momentos en que nos encaminamos a un periodo de elecciones,  quisieran que la Iglesia calle, que no diga una palabra, que no instruya a sus fieles. Pero hoy urge más que tengamos una conciencia social”, enfatizó.

Al encabezar una ceremonia religiosa con motivo del aniversario de la diócesis de Aguascalientes, Espinoza Jiménez recordó los tiempos de la persecución a ministros religiosos, ocurrido hace cien años, y que daría pie a la llamada Guerra Cristera en diversas entidades de la región.

“En medio de la persecución religiosa, cuando la iglesia vivió momentos de dolor y enfrentó pruebas duras, se permaneció fiel a Cristo. Ser pueblo de Dios significa permanecer unidos a Cristo, también en momentos difíciles”, ahondó.

En las votaciones de 2027 en Aguascalientes, se renovará gubernatura, alcaldías y diputaciones. Además de la renovación del Congreso de la Unión, a nivel federal.