Quirófano veterinario atenderá en fraccionamiento Cumbres

La coordinadora general de Salud del Municipio de Aguascalientes, María Teresa Rendón, anuncia nueva fecha para esterilizaciones, vacunación antirrábica y desparasitación para caninos y felinos con el quirófano móvil municipal.

Se hace un llamado a los propietarios de caninos y felinos a cumplir con requisitos como que la mascota sea mayor de cinco meses de edad y menor de seis años, estar sana, no estar lactando, en celo o amamantando, debe tener 12 horas de ayuno, llevar una cobija y estar registrados en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes en www.ags.gob.mx/padronmascotas.

Están disponibles 10 lugares para esterilización bajo previa cita, para la desparasitación y la vacunación antirrábica solo es necesario asistir con la mascota.

Estas acciones se llevarán a cabo en:

Escuela Primaria Cuauhtémoc I, ubicada en Mártires Del Río Blanco #210, Cumbres.

Están disponibles los números 449 918 30 69 y 449 238 33 06 de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas para agendar cita.

Se pide llegar 15 minutos antes para eficientar el proceso. En caso de no poder asistir se pide llamar al número donde se agendó para cancelar la cita y dar oportunidad a otra mascota.