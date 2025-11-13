Reafirma Municipio de Aguascalientes compromiso con el sector de la construcción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de la Comisión Permanente de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, regidora Leslie Atilano Tapia, se reunió la tarde de este miércoles 12 de noviembre con titulares de dependencias municipales, cámaras empresariales y colegios de profesionistas para reiterar su compromiso de trabajar de la mano en beneficio de la ciudadanía.

En compañía de Miguel Ángel Huizar Botello, titular de la Secretaría de Obras Públicas y de Javier Buenrostro Gándara, presidente del Consejo Ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, mantuvo un diálogo abierto con representantes del sector de la construcción, para conocer la situación que guardan las obras de infraestructura que se llevan a cabo actualmente por parte del Municipio.

Leslie Atilano Tapia, también integrante de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, reiteró la importancia de continuar con una agenda que fomente la participación activa de los constructores e integrantes de este sector empresarial que se refleje en el crecimiento sostenido y sustentable de la capital del Estado.

Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Construcción se contó también con la presencia de líderes de colegios y cámaras de la construcción en Aguascalientes como el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Colegio de Arquitectos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros.