Realiza MIAA instalación de nueva tubería

13 noviembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de optimizar la red de distribución de agua potable y brindar un servicio de mayor calidad a los habitantes de la zona, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), lleva a cabo la instalación de 60 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 3 pulgadas de diámetro, en la calle República de Uruguay del fraccionamiento Agricultura, en el tramo comprendido entre Mahatma Gandhi y Quinta Avenida.

Para estas labores se destinaron aproximadamente 250 mil pesos, con la finalidad incrementar la capacidad de conducción y presión del sistema en este sector, ya que la infraestructura existente presentaba limitaciones derivadas del crecimiento urbano y la concentración de varios edificios, lo que ocasionaba un suministro insuficiente en dos cuadras adyacentes a dicha vialidad.

El proyecto contempla trabajos de excavación, colocación de la nueva línea, conexión a la red existente y reposición del material de relleno y pavimento, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por el organismo para asegurar la durabilidad y eficiencia de la obra.