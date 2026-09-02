Realizan coronación del Rey y Reina del CRIT Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este miércoles la Reina de la Feria Nacional de San Marcos, Alexa Gonzalez, y la Reina de la FNSM 2024, Rita Hidalgo, estuvieron presentes en la Coronación de Rey y Reina CRIT Aguascalientes, una celebración que reconoce la alegría, fortaleza y entusiasmo de quienes forman parte de esta gran familia.

Como parte de las actividades, también se llevó a cabo una pasarela en beneficio de la Tienda Teletón, sumándonos a una jornada llena de convivencia y solidaridad que nos recuerda la importancia de seguir construyendo una sociedad más incluyente y comprometida con las niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes.