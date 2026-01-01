Rechaza Enrique Inzunza nexos con el crimen organizado y defiende

Redacción

Ciudad de México.-El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció en la Cámara Alta tras una ausencia de cuatro meses para negar categóricamente cualquier vínculo con grupos del crimen organizado, calificando como “patrañas” y una “embestida política” los señalamientos en su contra procedentes de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa previo a la junta del Senado, el legislador sin partido sostuvo ser “constitucional y verídicamente inocente”, precisando que ya compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) y asegurando que no teme ser detenido ni pretende refugiarse en el fuero constitucional.

Respecto a su ausencia durante el periodo de receso, Inzunza aclaró que jamás abandonó sus funciones legislativas y que no asistió a las sesiones de la Comisión Permanente por decisión del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien determinó no convocarlo. Explicó que durante dicho lapso permaneció en Culiacán elaborando 22 dictámenes en su calidad de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, al tiempo que rechazó haber buscado convertirse en testigo protegido de autoridades estadounidenses o haber recibido protección política o delictiva.

En relación con los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador describió al mandatario estatal como un “hombre honorable, honesto y probo”. Asimismo, negó que su nombre aparezca en la carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada sobre el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén, lanzando el compromiso de renunciar a su escaño en caso de que dicha afirmación resultara cierta.

Finalmente, el legislador señaló que sus cuentas bancarias continúan congeladas y que su patrimonio deriva de sus percepciones como servidor público dentro del Poder Judicial. Sobre su desincorporación de la bancada de Morena, puntualizó que se trató de una resolución de carácter personal y no a solicitud del partido, afirmando que mantendrá su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación de manera independiente.