Rechaza Romo interés por separar Ojocaliente de Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud o inquietud de habitantes de Ojocaliente para separarse de Calvillo y convertirse en un nuevo municipio.

Ante los señalamientos del diputado Adán Valdivia sobre el interés que habría entre algunos habitantes para analizar la municipalización de esta comunidad, el presidente municipal consideró que antes de tomar cualquier decisión tendría que consultarse directamente a la ciudadanía y conocer si existe un interés real entre los habitantes.

Romo Urrutia reconoció ante medios informativos que Ojocaliente ha registrado un importante crecimiento y cuenta con alrededor de 7 mil habitantes, además de una actividad económica significativa; sin embargo, destacó que actualmente existe una buena comunicación con la cabecera municipal, ubicada a aproximadamente cinco minutos de distancia.

Explicó que, en caso de retomarse el proyecto, también tendría que consultarse a comunidades como Malpaso, La Fortuna, El Cuervero, Colomos y El Maguey, debido a que anteriormente se planteaba integrarlas al nuevo municipio.

El alcalde agregó que la eventual creación de un municipio implicaría analizar aspectos financieros y administrativos, como la conformación de una dirección de Seguridad Pública, un organismo operador de agua, servicios públicos y recolección de basura.

Finalmente, reiteró que durante los cinco años que lleva al frente del Ayuntamiento no ha recibido acercamientos de vecinos que planteen la separación de Ojo Caliente, por lo que consideró que la decisión debe partir de la ciudadanía y no únicamente de una propuesta política.